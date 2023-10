POL-SI: Hoher Sachschaden nach Brand an Wohnmobil - #polsiwi

Siegen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (10.10.2023) hat ein noch unbekannter Mann in der Bahnhofstraße in Siegen vier Automaten eines Selbstbedienungsmarktes beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Mann gegen 04:30 Uhr mit einem Hammer auf die Zahlungsmodule eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen ...

