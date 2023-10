POL-SI: 22-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - Fahrzeugschlüssel sichergestellt - #polsiwi

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots) - Bei einem Unfall auf der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf sind am Montagmittag (09.10.2023) zwei Personen verletzt worden. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 13:45 Uhr mit seinem PKW in Richtung Hilchenbach. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte er den vor ihm haltenden PKW eines 54-Jährigen zu spät. Er prallte in das Heck des Fahrzeugs. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des ...

