POL-SI: Pkw kollidiert mit Linienbus- zwei Verletzte und 12.000 Euro Sachschaden- #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots) - In der heutigen Nacht (06. Oktober) sind mehrere geparkte Pkw im Bereich Geisweid geöffnet beziehungsweise aufgebrochen worden. Vermutlich in der Zeit zwischen 00:00 und 02:00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter im Bereich der Stahlwerkstraße und der Geisweider Straße Höhe Hausnummer 112 in mehrere Pkw ein. Bei einem Pkw wurde die ...

mehr