POL-SI: Mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Polizeiprojekt "Sichere Innenstadt" - #polsiwi

Neunkirchen (ots) - In der Nacht von Freitag (29. September) auf Samstag sind ein oder mehrere unbekannte Täter in den Bauhof der Gemeinde Neunkirchen eingebrochen. Die Tatzeit dürfte zwischen 16:30 Uhr und 08:30 Uhr gelegen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher auf ein Dach eines Nebengebäudes und von dort an ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes. Durch das Fenster drangen sie ...

