POL-SI: 9-jähriger brettert mit über 40 km/h auf Quad über Straße - #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots) - Ein 22-jähriger Quadfahrer hat am gestrigen Abend (27.09.2023) einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtet im Anschluss von der Unfallstelle. Am späten Mittwochabend erschien ein 28-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Kreuztal. Er gab an, Zeuge einer Unfallflucht geworden zu sein. Er sei gegen 23:00 Uhr auf der Siegener Straße in ...

mehr