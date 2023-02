Polizei Hamburg

POL-HH: 230210-3. Fahndungserfolg: Sicherstellung diverser Drogen und eine Zuführung ins Untersuchungsgefängnis

Hamburg (ots)

Zeit: 09.02.2023, 20:20 Uhr bis 21:56 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Gestern Abend haben Polizeibeamte zwei mutmaßliche Drogendealer und zwei mutmaßliche Erwerber vorläufig festgenommen. Einer der Tatverdächtigen wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Zivilfahnder der Polizeikommissariate 14 und 15 wurden auf einen umherfahrenden VW Up aufmerksam. Der Fahrer hielt kurzzeitig an, woraufhin eine Person in das Fahrzeug einstieg und dieses sogleich wieder verließ. Nachdem das Auto wieder losgefahren war, konnte der mutmaßliche Drogenerwerber angehalten und durchsucht werden. Der 40-jährige Deutsche hatte eine geringe Menge mutmaßliches Kokain bei sich. Eine Strafanzeige wurde gegen ihn gefertigt. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl vor, der sogleich vollstreckt wurde. Er wurde zum Polizeikommissariat 27 verbracht.

Die Fahnder konnten kurze Zeit später erneut beobachten, wie eine Person zu dem Fahrer ins Auto stieg und kurz darauf wieder aussteigen wollte. Die Polizisten konnten den Fahrer und den 23-jährigen deutschen Zusteiger vorläufig festnehmen. Eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts des versuchten Betäubungsmittelerwerbs wurde gegen den Zugestiegenen gefertigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Bei der Durchsuchung des 24-jährigen deutschen Fahrers wurden 14 Kleinbehältnisse mit mutmaßlichem Kokain, diverse Beutel mit Marihuana sowie 1.655 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt. Zudem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wurde zunächst dem PK 14 zugeführt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Kisdorf, die die Polizei Schleswig-Holstein in Amtshilfe durchführte, wurden weitere geringe Mengen Kokain sowie 1.050 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige am PK 14 mangels Haftgründen entlassen.

Sich anschließende polizeiliche Maßnahmen führten zur Ermittlung eines weiteren Tatverdächtigen. Der 45-jährige Deutsche konnte durch Zivilfahnder und eine Streifenwagenbesatzung in einem Smart angehalten und kontrolliert werden. Er führte eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock mit sich. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Stadtteil Lurup konnte die Polizei größere Mengen Betäubungsmittel - etwa fünf Kilogramm Marihuana und circa 60 Gramm Kokain - und fast 6.000 Euro mutmaßliches Dealgeld auffinden. Weiterhin wurden diverses Verpackungs- und Portionierungsequipment sowie mehrere Waffen gefunden. Darunter befanden sich auch eine Schreckschusswaffe, diverse Schusswaffenteile und Munition, Wurfmesser, eine Armbrust, eine Machete, ein Morgenstern und eine unscharfe Übungsgranate. Alle Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 45-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und muss sich einem Haftrichter gegenüber verantworten.

Das zuständige Drogendezernat (LKA 62) übernahm die Ermittlungen, die noch andauern.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell