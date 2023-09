Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 22-jähriger Quadfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall-#polisiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Ein 22-jähriger Quadfahrer hat am gestrigen Abend (27.09.2023) einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtet im Anschluss von der Unfallstelle.

Am späten Mittwochabend erschien ein 28-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Kreuztal. Er gab an, Zeuge einer Unfallflucht geworden zu sein. Er sei gegen 23:00 Uhr auf der Siegener Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle von einem Quadfahrer überholt worden. Nach dem Überholvorgang kam das Quad ins Schleudern. Der Fahrer fiel dabei zu Boden und das Fahrzeug prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der sichtbar verletzte Fahrer soll nach Angaben des Zeugen kurz gewartet haben. Anschließend sei er wieder auf sein grünes Quad gestiegen und habe sich von der Unfallörtlichkeit entfernt.

In der Folge gelang es der Polizei, den Unfallverursacher zu ermitteln. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Siegen.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weitere Sachbearbeitung aufgenommen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell