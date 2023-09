Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kupferkabel von Baustelle entwendet- Polizei stellt Diebesgut sicher-#polsiwi

Hilchenbach-Allenbach (ots)

Am Mittwochabend (27.09.2023) haben Metalldiebe ihre Rechnung ohne einen aufmerksamen Zeugen gemacht.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei dank eines 63-Jährigen auf einen Kupferdiebstahl aufmerksam gemacht. Der Zeuge konnte beobachten, wie drei männliche Personen auf einer Baustelle an der Wittgensteiner Straße Kupferkabel in einen Pkw verluden. Als die drei Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in einem roten VW Passat.

Durch Polizisten konnte im Verlaufe der Nacht der Pkw im Bereich Allenbach angetroffen werden. Im Fahrzeug saßen zu diesem Zeitpunkt zwei 22-jährige Männer, ein 50-Jähriger sowie eine 46-jährige Frau. Die Beamten konnten im Kofferraum sowie an der Kleidung eines 22-Jährigen Dreckanhaftungen sowie Bitumenreste feststellen, welche auf die Kupferkabel der Baustelle hindeuteten.

In Begleitung der Polizei wurde die Wohnanschrift der Personen aufgesucht, da alle keinen Ausweis mit sich führten. Als die Streifenbeamten vor dem Mehrfamilienhaus standen, konnten sie in der angrenzenden, geöffneten Garage die entwendeten Kupfererdkabel auffinden. Insgesamt dürfte es sich um ca. 200 kg Kabel handeln. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Metalldiebe wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittlungen dauern an. Die vier Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

