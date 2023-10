Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frontalzusammenstoß beim Überholen - Kradfahrer schwer verletzt

Bad Berleburg (Wingeshausen) (ots)

Am Freitagnachmittag (06.10.2023, 16:35 Uhr) zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 42 (K42) schwere Verletzungen zu. Der 23-Jährige war in Richtung Aue unterwegs und begann einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda eines 26-Jährigen. Bei dem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 40000 Euro geschätzt. Die K42 war für zwei Stunden gesperrt.

