Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (11.12.) in Fulda. Ein Fahrzeug mit Spezialaufbau (Besenaufsatz) befuhr gegen 12:40 Uhr in Fulda die L 3143 aus Richtung Hemmen kommend in Richtung Lüdermünd und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Eine nachfolgende 32-jährige Audi-Fahrerin erkannte dies nicht, setzte zum Überholen an und fuhr gegen den Besenaufsatz. Hierdurch geriet sie ins Schleudern, fuhr gegen die am linken Fahrbahnrand befindliche Leitplanke und beschädigte diese.

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 52-jähriger VW-Fahrer aus Fulda und ein 23-jähriger Opel-Fahrer aus Neuhof wurden bei einem Unfall am Dienstag (12.12.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 16:50 Uhr in Fulda die Straße "Im Bäumchen" und wollte nach links auf die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel-Fahrer, welcher die Frankfurter Straße aus Richtung Stadtmitte kommend befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall - Rettungswagen beteiligt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (10.12.), um 14:25 Uhr, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Böblingen die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein Rettungswagen mit Sondersignal befuhr die B 27 / Frankfurter Straße aus Richtung Hauneck in Richtung Bad Hersfeld Innenstadt. Im Bereich der Ampelkreuzung es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Rettungswagen setzte seine Fahrt fort, um den geladenen Patienten zur weiteren Behandlung ins Klinikum zu verbringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (11.12.), in der Zeit von 12 Uhr bis 12:30 Uhr, parkte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen Audi Q5, auf dem Parkplatz des Rechberggeländes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Im angegebenen Tatzeitraum stieß ein unbekannter Pkw-Fahrer beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke gegen das Auto des 78-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Heringen. Am Montag (11.12.), um 13:15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen mit seinem Fahrzeug die Industriestraße in nördliche Richtung. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda befuhr den Rasweg in westliche Richtung. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sattelzug

Philippsthal. Am Montag (11.12.), um 13:15 Uhr, bog ein 50-jähriger Fahrer aus Eggesin (LK Vorpommern-Greifswald) mit seinem Sattelzug von der Straße "Am Zollhaus" nach rechts in die "Brückenstraße" ab. In einer Kurve touchierte er eine Hausecke Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

