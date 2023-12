Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Sonntagabend (10.12.), zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, beschädigten Unbekannte einen schwarzen Mercedes E280. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Lindenstraße. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe an dem Pkw. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

