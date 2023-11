POL-PDNW: Wiederholt negativ aufgefallen...

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am Freitagvormittag staunte eine Mitarbeiterin in einem Geschäft in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim nicht schlecht, als eine Kundin mit einem 200 Euro bezahlen wollte. Diese Banknote habe die Mitarbeiterin aufgrund einer vom üblichen gelben Farbton abweichenden, Färbung der Banknote erkannt. Die Annahme des Scheins lehnte die Mitarbeiterin ab, woraufhin sich Täterin unerkannt fußläufig in ...

