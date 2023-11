Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - zum Bezahlen Falschgeld verwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Freitagvormittag staunte eine Mitarbeiterin in einem Geschäft in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim nicht schlecht, als eine Kundin mit einem 200 Euro bezahlen wollte. Diese Banknote habe die Mitarbeiterin aufgrund einer vom üblichen gelben Farbton abweichenden, Färbung der Banknote erkannt. Die Annahme des Scheins lehnte die Mitarbeiterin ab, woraufhin sich Täterin unerkannt fußläufig in Richtung Innenstadtbereich entfernte. Die Täterin war 25-30 Jahre alt, ca. 158cm groß und hatte ihre langen schwarzen Haare als Dutt getragen. Sie sprach schlecht Deutsch und trug eine lange, dunkle Übergangsjacke sowie eine Umhängetasche. Das Falschgeld wurde sichergestellt und Ermittlungen hinsichtlich Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Frau verlief ergebnislos. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt hier, gerade in der Weihnachtszeit, Bargeld genau zu prüfen. Nützliche Informationen wie sie sich vor Betrügern schützen können, erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell