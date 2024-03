POL-K: 240308-5-K- Motorradfahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver - Zeugensuche

Köln (ots) - Mit Lichtbildern aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Polizei nach mutmaßlich drei Jugendlichen, die am 29. August 2023 einen 31 Jahre alten Mann in einem Park im Stadtteil Kalk lebensgefährlich verletzt haben sollen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 31-Jährige gegen 20.30 Uhr mit den Gesuchten in der Grünanlage an der ...

mehr