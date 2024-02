Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebespaar mit präpariertem Einkaufstrolley unterwegs - Festnahme

Siegburg (ots)

Gestern Nachmittag (31. Januar) bemerkte die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Siegburger Innenstadt eine Frau, die trotz regnerischen Wetters im Laden eine Sonnenbrille trug. Die Frau war in Begleitung eines Mannes und die beiden hatten einen Einkaufstrolley dabei. Das Paar bewegte sich durch die Kosmetikabteilung und verhielt sich verdächtig. Als der Mann und die Frau das Geschäft verlassen wollten, sprach die Zeugin die Personen an. Während der männliche Verdächtige Ablenkungsversuche starte, versuchte seine Mittäterin mit dem Trolley aus dem Laden zu verschwinden. Ein weiterer Mitarbeiter des Drogeriemarktes hielt den Einkaufswagen fest und die beiden Verdächtigten flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

In dem Trolley befanden sich Kosmetikartikel im Wert von mehr als 1.200 Euro. Mutmaßlich ist der Einkaufstrolley so präpariert worden, dass die Diebstahlssicherungen an Waren nicht ordnungsgemäß funktioniert hätten. Er wurde als Beweismittel sichergestellt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte die weibliche Verdächtige, eine 53-Jährige, aufgegriffen und festgenommen werden. Der männliche Tatverdächtige konnte bislang entkommen. Er ist circa 170 cm groß und hat dunkle Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunkelblauen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen mit weißen Socken. Der Mann sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Dem Paar wird der besonders schwere Fall des Diebstahls vorgeworfen. Die 53-jährige Frau, bei der derzeit noch unklar ist, ob sie einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, befindet sich noch in polizeilicher Obhut. Im Laufe des Tages soll sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Fahndung nach ihrem Mittäter dauert an.

Hinweise zu der flüchtigen Person nimmt die Polizei unter der 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

