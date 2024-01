Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkohol am Steuer/Zeugin gibt Hinweis an Polizei

Siegburg (ots)

Am Dienstag (30. Januar) meldete eine aufmerksame Zeugin in Siegburg einen vermutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer. Gegen 09:00 Uhr war die 34 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Braschosser Straße im Ortsteil Schreck. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der alleine in seinem Auto saß und Bier aus einer Flasche trank. Nachdem die 34-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid eingekauft hatte, bemerkte sie, dass der Mann und das Auto verschwunden waren. Da die Seelscheiderin eine Gefährdung durch einen betrunkenen Autofahrer vermutete, verständigte sie die Polizei und gab das Kennzeichen des Pkw durch. Polizisten konnten das entsprechende Auto im Bereich des Parkplatzes nicht ausfindig machen und fuhren zur Anschrift des Halters, die ganz in der Nähe lag. Dort stand der VW in der Einfahrt. Auf Klingeln hin öffnete der Halter den Beamten die Haustüre. Er gab an, alleine zuhause zu sein und als einziger den Wagen zu nutzen. Heute sei er allerdings noch nicht damit gefahren. Dies werteten die Polizeibeamten als sogenannte Schutzbehauptung, da die Motorhaube des VWs noch leicht warm war und das Äußere des 57-Jährigen auf die Beschreibung der Zeugin passte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

