Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Stand 08:00 Uhr: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Crailsheim-Satteldorf: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr, ereignete sich auf dem Schotterparkplatz in der Marco-Polo-Straße gegenüber eines Schnellrestaurants ein Unfall, bei dem sich der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein weißer, dort geparkter Cupra Formentor, wurde hierbei am Fahrzeugheck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell