Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Stand 08:00 Uhr: Ostalbkreis: Unfall auf der BAB 7

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall auf der Autobahn A7 mit vier Fahrzeugen

Auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl in Fahrtrichtung Würzburg, ereignete sich am Freitagabend, um 17:19 Uhr, ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 39-Jährige Fahrer eines Mazdas erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen abbremste und fuhr auf dieses auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere vorausfahrende Autos beschädigt. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher als auch seine 40-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die linke Spur gesperrt.

