Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Haftbefehl gesuchter Ladendieb festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montagabend (29. Januar) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Elektrofachgeschäft an der Straße "Zum Hohen Ufer" in Siegburg, bei dem ein 42-jähriger Mann festgenommen wurde. Gegen 18:00 Uhr wurde eine Mitarbeiterin des Geschäftes auf das Auslösen der Diebstahlsicherung aufmerksam, als der 42-Jährige das Geschäft verlassen wollte. Sie lief dem Mann hinterher und konnte ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten festhalten. Bei der Durchsuchung des Siegburgers fanden die Beamten ein original verpacktes Ladekabel, sowie eine Dose, in der sich unbekannte Substanzen befanden. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt und das Ladekabel dem Elektromarkt wieder ausgehändigt. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den polizeibekannten 42-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Dieser war ausgestellt worden, weil der Siegburger zur Zahlung einer Geldstrafe wegen eines Bedrohungsdelikts verurteilt worden war. Da der Mann das Geld nicht aufbringen konnte und im Falle der Nichtzahlung der Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als fünf Monaten vorgesehen war, nahmen ihn die Beamten fest und verbrachten ihn zur Polizeiwache. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Ladendieb entlassen, da ein Familienangehöriger die offene Geldstrafe bezahlen konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Siegburger ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell