POL-SU: Auffahrunfall in Hennef/38-Jähriger leicht verletzt

Much (ots) - In der Nacht zu Samstag (27. Januar) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Krahmer Weg in Much auf und entwendeten eine bislang noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Gegen 02:45 Uhr hörten zwei Zeugen, die sich auf dem Heimweg befanden, ein lautes Geräusch. Ohne das Geräusch vorerst näher zuordnen zu können, kamen ihnen drei vermummte Personen entgegen, die in Richtung Hauptstraße ...

