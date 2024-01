Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft/Täter kommen durch das Dach

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Zwischen Samstag (27. Januar), 20:45 Uhr und Montag (29. Januar), 07:15 Uhr wurde in Neunkirchen-Seelscheid in ein Lebensmittelgeschäft an der Zeithstraße eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich von der Rückseite mittels einer Leiter auf das Dach des Gebäudes. Hier nutzten sie augenscheinlich ein Werkzeug, mit dem sie Elemente aus dem Dach herausschnitten und so eine Öffnung schafften. Dadurch gelangten die Täter in das Gebäudeinnere und hebelten dort eine Tür vom Verkaufs- in einen Lagerraum auf. Vermutlich entkamen der oder die Täter auf dem gleichen Weg. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Zigarettenschachteln und -Stangen von bislang unbekannter Menge. Eine Zeugin, die in Sichtweite des Verbrauchermarktes wohnt, gab an, dass sie am Montagmorgen gegen 04:00 Uhr eine dunkel gekleidete Person, von etwa 175 cm Größe und normaler Statur, gesehen habe, die einen Fußweg benutzte, der unmittelbar an das Grundstück des Geschäftes grenzt. Ob die Person mit dem Einbruch in Zusammenhang steht ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Ein weiterer Zeuge aus der Nachbarschaft gab an, dass eine Leiter, die zum Einbruch genutzt wurde, offenbar vorher aus seinem Carport entwendet wurde. Die Polizei führte vor Ort neben Sachverhaltsaufnahme und Zeugenbefragungen auch eine umfängliche Spurensicherung durch. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

