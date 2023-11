Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht. Was war geschehen? Ein 59-jähriger Mann parkte seinen Firmen-Pkw VW am 25.11.2023 in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.55 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße. Als er wieder zu dem Fahrzeug kam, stellte er Unfallschäden fest. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0308384/2023 entgegen. (av)

