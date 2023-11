Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Goths (ots)

Ein oder mehrere noch unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Bendastraße ein. Daraus wurde dann im Anschluss ein E-Bike Giant im Wert von ca. 5.000 Euro entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 23. Oktober und dem 25. November 2023. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0308253/2023 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell