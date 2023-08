Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Alarm zum Brand im Dachbereich eines Altenheims in Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Um Kurz nach 19.00 Uhr meldeten Personen eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich der Seniorenwohnanlage Josefinenstift in Sigmaringen bei der Leitstelle in Ravensburg. Dort wurde mit dem Alarmstichwort B4 die Feuerwehr Sigmaringen alarmiert. Ebenfalls ist bei diesem Alarmstichwort die zweite Drehleiter aus Mengen in der Primäralarmierung. Da Mitarbeiter der Wohnanlage die starke Rauchentwicklung der Leitstelle telefonisch bestätigten, erhöhte der Kommandant der Stadt Sigmaringen, Sven Glatter, bereits auf Anfahrt zur Einsatzstelle die Alarmstufe und lies die Abteilung Gutenstein alarmieren. Bei der Erkundung durch die Sigmaringer Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung am Kaminbereich auf dem Dach des 4 stöckigen Gebäudes erkannt werden. Bei der Kontrolle der Heizungsanlage konnte eine Fehler am Ölbrenner erkannt werden. Zusammen mit dem verantwortlichen der Haustechnik wurde die Anlage abgeschalten. Aufgrund des Alarmmeldung eines bestätigten Feuers in einem Seniorenheim wurden auch mehrere Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert. So waren die Kolleginnen und Kollegen des Malteser Hilfsdienstes mit ca. 20 Personen sowie die Polizei im Einsatz. Der Kreisbrandmeister Michael Reitter war ebenfalls an der Einsatzstelle. Eine Räumung des Gebäudes war nicht erforderlich und die Einsatzstelle konnte nach kurzer Zeit an den Betreiber übergeben werden.

