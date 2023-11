LPI-GTH: Berauschter Transporterfahrer

Geraberg (ots) - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmorgen wurden in der Bahnhofstraße in Geraberg die beiden Außenspiegel eines geparkten Pkw Renault Kangoo beschädigt. Der 65-jährige Fahrzeugbesitzer fand Bruchteile seiner Außenspiegel in seiner Mülltonne wieder. Die Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen welche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hinweise ...

