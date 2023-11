Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Geraberg (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmorgen wurden in der Bahnhofstraße in Geraberg die beiden Außenspiegel eines geparkten Pkw Renault Kangoo beschädigt. Der 65-jährige Fahrzeugbesitzer fand Bruchteile seiner Außenspiegel in seiner Mülltonne wieder. Die Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen welche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0308311/2023 entgegengenommen.(dl)

