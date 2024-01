Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Kaufhaus/Täter gibt Kopfstoß

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (30. Januar) kam es in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl. Ein 27 Jahre alter Mann wollte aus einem Kaufhaus am Theodor-Heuss-Ring diverse Artikel stehlen. Gegen 18:40 Uhr fiel einem Ladendetektiv, der sich zu der Zeit privat an der Örtlichkeit aufhielt, der 27-Jährige auf, der mehrere Gegenstände aus Verkaufsregalen vor dem Geschäft nahm. Dem 29 Jahre alten Mann aus Troisdorf kam die Situation seltsam vor, so dass er etwas abseits stehen blieb und beobachten konnte, wie der Jüngere sich von der Örtlichkeit in Richtung Fußgängerzone entfernte. Die Artikel aus den Regalen nahm er mit, ohne sie bezahlt zu haben. Der Ladendetektiv folgte dem Tatverdächtigen und sprach ihn an. Gemeinsam gingen beide zurück zum Geschäft. Im Eingangsbereich versuchte der vermeintliche Ladendieb plötzlich, dem hinter ihm gehenden 29-Jährigen einen Kopfstoß zu verpassen - vermutlich um dann flüchten zu können. Der Zeuge wurde jedoch nicht voll getroffen und nur leicht verletzt. Er brachte den Jüngeren zu Boden und fixierte ihn dort. Die hinzugerufenen Polizisten erkannten den Tatverdächtigen aus vorherigen Einsätzen. Bei seiner Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 27-Jährigen später wegen mangelnder Haftgründe wieder auf freien Fuß. Der Mann muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung verantworten. (Uhl)

