POL-SU: Katalysatoren aus Autos ausgebaut

Siegburg (ots) - Am Dienstag (30. Januar) meldete eine aufmerksame Zeugin in Siegburg einen vermutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer. Gegen 09:00 Uhr war die 34 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Braschosser Straße im Ortsteil Schreck. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der alleine in seinem Auto saß und Bier aus einer Flasche trank. Nachdem die 34-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid ...

mehr