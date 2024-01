Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fund enthüllt Einbruch - Schmuck und Bargeld gestohlen

Lohmar (ots)

Ein 77 Jahre alter Siegburger fuhr am Dienstagnachmittag (30. Januar) gegen 15.00 Uhr mit dem Fahrrad die Bundesstraße 507 (B507) von Lohmar aus in Richtung Neunkirchen-Seelscheid entlang. Kurz vor der Einmündung nach Krahwinkel entdeckte der 77-Jährige im Abhang hinter der Leitplanke eine geschlossene Geldkassette sowie diverse Sparbücher und informierte die Polizei. Als die Polizisten an der genannten Örtlichkeit eintrafen, stellten Sie fest, dass die bereits entwerteten Sparbücher einer 87 Jahre alten Lohmarerin gehören. Daraufhin fuhren die Beamten zu der Seniorin nach Hause, um sie über den Fund der Gegenstände zu informieren. Sie gab zunächst an, dass ihre Sparbücher noch in ihrem Schrank sein müssten. Als sie nachschaute, waren diese jedoch nicht mehr auffindbar. Außerdem stellte die Frau fest, dass 120 Euro Bargeld sowie hochwertiger Schmuck fehlten. Ein weiterer Zeuge teilte den Beamten mit, wie er eine Frau auf einem Nachbarsgrundstück dabei beobachtete, wie diese ihre Handtasche in einer Mülltonne leerte. Beim Nachschauen in der Mülltonne stellten die Polizisten leere Schmuckschatullen und einzelne Schmuckstücke sicher. Diese konnten der Geschädigten zweifelsfrei zugeordnet werden. Es wird davonausgegangen, dass an dem Tag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr bei der 87-Jährigen eingebrochen wurde. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen. Der Zeuge beschreibt die Tatverdächtige wie folgt: Die Frau ist ca. 55 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und war schwarz bekleidet. Sie hat lange schwarze Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren und sie trug eine schwarze Umhängetasche mit sich. Wer zur angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges in der Straße "Zum Dormichweiher" beobachtet hat oder Hinweise zur Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter 02241 541-3421 zu melden. (Os)

