Polizei Köln

POL-K: 240308-2-K Unbekannte sprengen Geldautomaten in Köln-Lindenthal - Weitere Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 13. Februar https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5713169

Nach den aktuellen Erkenntnissen zu der Geldautomatensprengung vom 13. Februar in einer Bankfiliale im Stadtteil Lindenthal, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Dank der bisherigen Zeugenhinweise haben die Ermittler das in unmittelbarer Tatortnähe entwendete Tatfahrzeug, einen grauen Toyota Auris, am 18. Februar auf der Friedrich-Engels-Straße im Stadtteil Sülz sichergestellt. Mutmaßlich hatten die Gesuchten den Wagen unmittelbar nach der tat dort abgestellt. Zudem hat eine Spaziergängerin am 25. Februar (Sonntag) am Ufer des Decksteiner Weihers einen durchnässten Rucksack mit eingefärbtem Geld aus der Tat und Kleidung gefunden.

Die Ermittler fragen:

Wer hat auffällige Beobachtungen in der Tatnacht im Bereich der Postfiliale gemacht?

Wem ist in der Tatnacht ein mittelgrauer Toyota Auris in Lindenthal oder Sülz aufgefallen?

Wer hat in der Zeit zwischen dem 13. und dem 25. Februar eine oder mehrere Personen beobachtet, die einen Rucksack in den Decksteiner Weiher geworfen / abgelegt haben?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell