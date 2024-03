Polizei Köln

POL-K: 240308-3-K Zwei Polizisten nach Angriff von mehreren Personen schwerverletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 9. August 2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5577123

und Ziffer 4 vom 29. August 2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5590905

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Der mit Bildern aus der Bodycam eines Beamten gesuchte 19 Jahre alte Beschuldigte ist am 6. März in Béziers in Südfrankreich mittels eines international ausgeschriebenen Haftbefehls wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen worden und befindet sich nun in Auslieferungshaft.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit hinfällig, die Bilder dürfen nicht mehr verwendet werden. (as/al)

