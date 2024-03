Polizei Köln

POL-K: 240308-4-K Angriff auf 31 Jahre alten Kölner in Kalker Park - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Lichtbildern aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Polizei nach mutmaßlich drei Jugendlichen, die am 29. August 2023 einen 31 Jahre alten Mann in einem Park im Stadtteil Kalk lebensgefährlich verletzt haben sollen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 31-Jährige gegen 20.30 Uhr mit den Gesuchten in der Grünanlage an der Steprathstraße in Streit geraten. Die Unbekannten sollen dabei zunächst mit Tischtennisschlägern auf ihn eingeschlagen und ihn dann mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine lebensgefährliche Verletzung am Oberarm zugefügt haben. Laut Zeugen flüchteten die Angreifer anschließend Richtung Kalker-Hauptstraße und ließen den Verletzten zurück. Ihr Alter wird auf 15 bis 18 Jahre geschätzt.

Lichtbilder der Gesuchten sind unter folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/129405

Das Kriminalkommissariat 43 bittet Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell