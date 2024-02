Polizei Münster

POL-MS: Angriff mit Pfefferspray am Bahnhof - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen (13.2., 5:40 Uhr) einen Mann zunächst geschlagen und ihm anschließend Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Der 40-Jährige wartete am Bahnhof auf seinen Bus, als er den unbekannten Täter beobachtete, wie dieser gegen eine Wand urinierte. Der Münsteraner sprach den Unbekannten auf sein Verhalten an, woraufhin dieser ihn ins Gesicht schlug und flüchtete. Der Täter kehrte kurze Zeit später mit einem Pfefferspray zurück und sprühte damit in das Gesicht des 40-Jährigen. Dieser wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste von Rettungskräften behandelt werden.

Der Täter flüchtete nach dem Angriff mit einem Fahrrad. Er wird als 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Der Täter habe schwarzes, kurzes, lockiges Haar, welches unten rasiert sei. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einer hellen Jogginghose und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

