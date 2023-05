Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederwallmenach - Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen

Niederwallmenach (ots)

An der Kreisstraße 91 ziemlich mittig zwischen den Ortschaften Bornich und Niederwallmenach wurden vermutlich am Wochenende 3 Säcke mit Innereien am Straßenrand illegal entsorgt. In Säcken befanden sich Rinderschlachtabfälle, sowie weitere Paarhufabfälle. Zudem lag Gedärm überall verstreut. Wer am Wochenende auffällige Personen und/oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt hat, setzt sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung.

