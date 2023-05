Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Männlicher Randalierer auf dem Postparkplatz

Nastätten (ots)

Vom Postparkplatz in Nastätten gingen am Sonntag um die Mittagszeit mehrere Notrufe bei der Polizei in St. Goarshausen ein. Auf dem Parkplatz würde eine Person außer Kontrolle randalieren, Passanten verängstigen und Sachbeschädigungen begehen. Die eintreffende Polizeistreife, die noch kurz zuvor noch bei einem schweren Motorradunfall bei Lipporn war, konnte den Randalierer widerstandslos fesseln und festnehmen. Die Person stand unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lahnstein zwangseingewiesen werden.

