POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wallenborn (ots) - Am 18.07.2023 gegen 19:38 Uhr befuhr ein 18-jähriger junger Mann aus dem Großraum Trier mit seinem Motorrad die B 257 von Wallenborn in Richtung Obersatdtfeld. Hier kam er in einer scharfen Rechtskurve aufgrund nicht angeapsster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers mit der Fußraste auf den Asphalt. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und wurde in den Graben geschleudert. Der junge ...

mehr