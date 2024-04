Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 40-jähriger Mann nach Spielhallenbesuch ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen der Tat

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Samstag (20. April) soll es auf der Fußgängerüberführung vom Willy-Brandt-Ring zur Langemarckstraße in Troisdorf zu einem Straßenraub gekommen sein.

Das 40-jährige Opfer erschien in der Nacht auf der Polizeiwache Troisdorf und schilderte, dass er gegen 00.45 Uhr auf der Fußgängerüberführung auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann zu Boden gebracht worden sei. Der Täter durchsuchte die Taschen des Troisdorfers und nahm das Portemonnaie mit rund 400 Euro Bargeld an sich. Das Geld hatte der 40-Jährige nach eigenen Angaben zuvor in einer Spielhalle an der Kölner Straße gewonnen.

Weitere Angaben konnte der Mann nicht machen. Daher sucht die Polizei Zeugen der Tat. Hinweise an die 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell