POL-PDLU: Speyer - Beim Parken PKW beschädigt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 09:30 Uhr beobachte eine Zeugin im Wilhelm-Busch-Weg einen dunkelblauen PKW, der in eine Parklücke am Fahrbahnrand einparkte und dabei gegen den dahinter geparkten PKW, einen schwarzen Audi Kleinwagen, stieß und diesen dabei beschädigte. Anschließend sei der Fahrer des unfallverursachenden PKW ausgestiegen und in ein Gebäude im Wilhelm-Busch-Weg gegangen. Eine Beschreibung des Fahrers liegt aktuell nicht vor. Der Schaden am Audi Kleinwagen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem dunkelblauen PKW geben? Zeugen und der oder die Fahrerin des dunkelblauen PKW selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

