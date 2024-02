Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 4 - 16:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, einen ordnungsgemäß geparkten PKW in der Iggelheimer Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der beschädigte schwarze Citroen Kleinwagen war am rechten Fahrbahnrand, zwischen den Einmündungen der Straßen Am Spinnrädel und Im Erlich geparkt und wurde nahezu an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell