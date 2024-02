POL-PDLU: Alkoholisiert in Kontrollstelle geraten

Limburgerhof (ots) - Am Mittwochmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße zu einem lautstarken Streit zwischen einem 41-jährigen aus Neuhofen und einer 45-jährigen aus Ludwigshafen. Grund hierfür war wohl, dass die 45-jährige ihren Pkw unberechtigt auf einem Privatparkplatz abgestellt hatte. In dem Streitgespräch kam es dann zu gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen. Beide Streithähne erwartet ...

