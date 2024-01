Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Unterkunft für Geflüchtete

53937 Schleiden (ots)

Am Samstagabend um 20.53 Uhr wurde die Feuerwehr Schleiden wegen eines Brandes auf dem Gelände der zentralen Unterbringungseinrichtung für geflüchtete Menschen (ZUE) in Schleiden-Vogelsang alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Brand in einem mobilen Duschcontainer festgestellt und anschließend gelöscht werden. Zuvor hatten sich zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei der Suche nach möglicherweise eingeschlossenen Personen im Duschcontainer leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzte sich bei einem Löschangriff ebenfalls leicht. Nach Abschluss der Löscharbeiten ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, so dass die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren gegen Unbekannt einleitete. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat bereits erste Ermittlungen aufgenommen.

