Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Steckdose entfachte Brand

Weilerswist-Ottenheim (ots)

Am Donnerstag (25. Januar) gerieten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dahlemer Straße in Weilerswist durch den Kurzschluss einer Steckdose ein Tisch sowie darauf platzierte Gegenstände in Brand.

Der 24-jährige Mieter hatte die Wohnung zuvor gegen 14 Uhr verlassen. Um 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders alarmiert.

Da der Mieter der Wohnung nicht vor Ort war, musste die Eingangstüre der Wohnung von der Feuerwehr gewaltsam aufgebrochen werden.

Bei dem Brand wurden die Wände der Räumlichkeiten verrußt. Es wurden keine Personen verletzt.

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

