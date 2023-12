Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schneeglätte bedingt mehrere Verkehrsunfälle

Lauterecken (ots)

Erster Wintereinbruch beschäftigt die Polizei in Lauterecken. Zu fünf Unfällen mussten die Beamten der Dienststellen im Laufe des Tages ausrücken. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Einige der an den Unfällen beteiligten Fahrtzeuge waren noch mit Sommerreifen unterwegs. Hier drohen den Fahrern noch erhebliche Bußgelder und Punkte in Flensburg. |pilek

