POL-PDKL: Drogen im Straßenverkehr

Rockenhausen (ots) - In der Zeit vom 25.11.2023 bis zum 02.12.2023 wurde in ein Wohnhaus in der Straße Am Pfingstborn in Rockenhausen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten an dem Einfamilienhaus ein Fenster auf und entwendeten nach ersten Feststellungen diverse Schmuckstücke. Der Gesamtschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter ...

