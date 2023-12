Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrer kommt mit dem Schrecken davon - Gespann auf der A6 umgekippt

A6 - Bruchmühlbach-Miesau (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.12.2023) befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinbusses mit Autotransportanhänger die A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Der Anhänger war mit zwei Fahrzeugen beladen. Kurz nach der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau verlor der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gespann. Dies hatte zur Folge, dass der Kleinbus mitsamt Anhänger ins Schleudern geriet und schlussendlich umkippte. Der Fahrer kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung des Gespanns wurde die A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl für zwei Stunden vollgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. |PASt

