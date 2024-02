Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei zieht getunten Pkw aus dem Verkehr

Schifferstadt (ots)

Aufgrund eines dauerhaft leuchtenden Blinkers vorne und einem roten Blinker hinten wurde das Fahrzeug eines 58-jährigen aus Schifferstadt am Mittwochmorgen in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da im Rahmen der Kontrolle weitere technische Mängel an dem Fahrzeug festgestellt wurden, unter anderem nicht richtig eingetragene Fahrzeugteile, kam es vor Ort zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell