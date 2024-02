Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - E-Scooter kollidiert mit PKW nach beiderseitigem Fehlverhalten

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 21:10 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter den Radweg der Wormser Landstraße in nördlicher Richtung und benutzte Zeugen zufolge hierbei sein Smartphone. Daher bemerkte er den zu gleicher Zeit verbotswidrig auf dem Radweg haltenden auffällig knallpinken PKW einer 27-Jährigen nicht und kollidierte mit dessen Fahrzeugheck, sodass dessen Heckscheibe zu Bruch ging. Der 15-Jährige zog sich leichte Schnittwunden an den Händen sowie ein Hämatom an der Stirn zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am PKW liegt bei ca. 400 Euro, am E-Scooter etwa bei 50 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell