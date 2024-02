Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Bilanz der Fasnacht in Mechtersheim

Römerberg (ots)

Etwa 4.000 Menschen besuchten bei gutem Wetter den Fasnachtsumzug im Ortskern von Mechtersheim, welcher plangemäß um 14:11 Uhr startete. Die 31 Zugnummern hatten die Umzugsstrecke gegen 16:15 Uhr vollständig absolviert, wonach sich die Zuschauermengen allmählich auflösten. Die Polizei unterstützte die Veranstaltung insbesondere durch Verkehrsmaßnahmen an neuralgischen Punkten. Die Absperrmaßnahmen mussten bis 17:45 aufrechterhalten werden, um ein gefahrloses Passieren des Kehrfahrzeuges zu gewährleisten. Der Umzug verlief ruhig und es kam zu keinen Zwischenfällen.

Allerdings kam es auf den anschließenden Feierlichkeiten im Ortskern von Mechtersheim zu vier Ereignissen, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. Die Polizei war hierauf vorbereitet und zeigte plangemäß Präsenz.

Gegen 18:50 Uhr versuchte ein stark alkoholisierter 43-Jähriger, ein Getränk an einem Stand zu erwerben. Der 14-jährige Ausschankhelfer händigte ihm allerdings kein Getränk aus, da der 43-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war zu bezahlen. Der 43-Jährige äußerte seinen Unmut hierüber, indem er dem 14-Jährigen einen Sektkorken gegen die Schläfe schlug, sodass eine leichte Rötung zurückblieb. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem 43-Jährigen einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,3 Promille.

Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen einen aggressiven 22-Jährigne bei der Party am Lindenplatz, der bereits mit mehreren Personen Streit angefangen hatte und die Party trotz Aufforderung des Veranstalters nicht verließ. Bei Eintreffen der Polizei war er uneinsichtig, ließ sich nicht beruhigen und kam auch einem Platzverweis nicht nach. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Aufgrund seines Verhaltens und des nicht befolgten Platzverweises musste der 22-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in der Philippsburger Straße. Hier hatte eine 21-Jährige mutmaßlich Beleidigungen gegen ein Ehepaar im Alter von 38 und 33 Jahren ausgesprochen, weswegen das Ehepaar sie mutmaßlich bedrohte. Die hinzugerufenen Beamten führten Atemalkoholtests mit allen drei Beteiligten durch. Alle Tests ergaben gerundet etwa 2 Promille.

Gegen 23:45 Uhr traf der vorgenannte 38-Jährige in der Philippsburger Straße auf einen 25-Jährigen, dem er die Verständigung der Polizei vorwarf. Der 38-Jährige ergriff den 25-Jährigen am Hals und stieß ihn zu Boden, wo er in Begleitung eines 41-jährigen Freundes mutmaßlich weitere Körperverletzungshandlungen gegen ihn ausführte. Der 25-Jährige trug eine leichte Rötung am Hals davon und musste nicht versorgt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell