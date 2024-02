Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunkene neben der B9, Einsatz für Polizei und Rettungsdienst

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei zwei augenscheinlich betrunkene Personen, die sich auf Höhe der Ausfahrt Speyer-West zu Fuß auf der B9 befunden haben sollen, weswegen die Polizei die Öffentlichkeit über den Verkehrswarnfunk warnte. Die sofort entsandten Polizeistreifen trafen die beiden Verantwortlichen auf dem Radweg neben der Fahrbahn an. Bei ihnen handelte es sich um einen 19-Jährigen sowie dessen 23-jährige Freundin. Beide waren auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsveranstaltung in verbalen Streit geraten. Die 23-Jährige lag auf dem Boden und war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr wegefähig. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus. Bei ihr ergab ein Atemalkoholtest 1,0 Promille, ihr Begleiter hatte 1,3 Promille. Ob Beide tatsächlich auf der Fahrbahn waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

