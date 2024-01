POL-NOM: Fahrt unter BTM-Einfluss

Northeim (ots) - MORINGEN, B241 Lutterhausen in Rtg. Moringen Dienstag, 16.01.2024, ab ca. 15.00 Uhr MORINGEN(da) - In einer grob einstündigen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B241 zwischen Lutterhausen und Moringen waren am gestrigen Nachmittag insgesamt elf Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 95km/h bei erlaubten 70km/h. Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende ...

